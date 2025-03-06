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11:17, 6 марта 2025Россия

Полуголые подростки напугали жителей дома в российском городе и попали на видео

Полуголые подростки проводили зарядку и напугали жителей дома в Тюмени
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Полуголые подростки проводили зарядку и напугали жителей дома в Тюмени. Действия несовершеннолетних попали на видео, соответствующие кадры опубликовала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как школьники в российском городе выходят из лифта под руководством взрослого тренера. Все подростки выглядят примерно одинаково — они без маек, в шапках, перчатках и штанах цвета хаки.

Позже выяснилось, что учащиеся проводили разминку. Однако масштабность мероприятия вселила страх в жильцов дома, те подумали, что школьники проникли в дом с преступным умыслом.

До этого сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола умственно отсталого мальчика и избили. Удалось установить, что старшеклассники были пьяны и затащили сверстника в одну из квартир. Они решили его наказать, поскольку тот якобы распускал о них нелицеприятные слухи.

ЖЗЛ
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