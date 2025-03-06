После выступления Мерца немецкие облигации пережили худший с 1990 года день

Bloomberg: Облигации ФРГ пережили худший день со времен падения Берлинской стены

Доходность гособлигаций ФРГ выросла в среду на 30 базисных пунктов, максимально с 1990 года. С учетом того, что величина дохода по облигациям находится в обратной зависимости от их цены, бумаги, пишет Blomberg, пережили худший день со времен падения Берлинской стены, произошло после объявления лидера победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС о планах наращивания бюджетных расходов.

Как напоминает «Интерфакс», Фридрих Мерц сообщил во вторник вечером, что основные центристские партии страны договорились о создании инфраструктурного фонда объемом 500 миллиардов евро для инвестиций в транспорт, энергосистемы и жилье. Также он анонсировал внесение поправок в конституцию, призванных освободить расходы на оборону и безопасность от бюджетных ограничений.

На фоне этого аналитики Goldman Sachs полагают, что, в случае быстрого одобрения и осуществления таких решений, рост ВВП Германии в следующем году может ускориться с ожидающихся 0,8 процентов сразу до 2 процентов. Другие их коллеги допускают, что немецкая экономика может начать расти активнее уже во втором полугодии (сейчас власти ожидают ее подъема только на 0,3 процента).

ФРГ переживает самый длительный период экономического застоя со времен Второй мировой войны — ВВП за последние пять лет почти не вырос, а в 2023-м и 2024-м годах показатель снизился на 0,3 и 0,2 процента соответственно. Экономические потери страны за указанный период в результате последствий пандемии, украинского конфликта и геополитической нестабильности специалисты оценивают в 735 миллиардов евро.