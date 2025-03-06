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20:09, 6 марта 2025Бывший СССР

Посольство Украины потребовало объяснения слов словацкого депутата о захвате Киева

Посольство Украины потребовало объяснения слов евродепутата о захвате Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Эрик Калиняк

Эрик Калиняк. Кадр: Interez / YouTube

Посольство Украины в Словакии захотело получить объяснения словам депутата Европейского парламента Эрика Калиняка о том, что Россия стала бы надежным соседом Словакии, если бы взяла Киев, передает ТАСС.

«Посольство намерено обратиться в МИД Словакии с соответствующей нотой для того, чтобы получить четкое объяснение неуместных заявлений представителя правительственной партии», — указано в заявлении украинского МИД.

Там заявили, что подобные заявления якобы подрывают усилия украинской и словацкой сторон вернуться к конструктивному диалогу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на Украине разворовывается половина средств, которые Евросоюз предоставляет Киеву. Он также отметил, что собирается поднять эту тему на Европейском совете.

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