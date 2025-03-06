Появились подробности по произошедшему в отделении банка в московском ТЦ взрыву

В Москве МВД проводит проверку после взрыва банкомата в ТЦ в Свиблово

В Москве сотрудники МВД проводят проверку после взрыва банкомата в отделении банка, расположенном в торговом центре (ТЦ) в Свиблово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего и проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

По информации руководителя пресс-службы московской полиции Владимира Васенина, предварительно установлено, что днем 6 марта произошло возгорание в одном из помещений здания. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам очевидцев, они слышали хлопок в помещении.

Ранее сообщалось, что в Перми суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге банкомата.

