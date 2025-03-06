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14:55, 6 марта 2025Мир

Премьер Польши предложил увеличить присутствие войск НАТО на границе с Россией

Туск предложил рассмотреть увеличение присутствие войск НАТО на границе с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Robert Kowalewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил рассмотреть увеличение присутствия европейских войск на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я буду говорить о том, чтобы рассмотреть вопрос увеличения европейских войск и войск НАТО на границе с Россией и Белоруссией», — сказал он.

По словам главы польского правительства, защита восточной границы Европейского союза (ЕС) без сомнения является приоритетом. «В первую очередь в Европе мы должны обеспечить безопасность границы, в первую очередь с Россией и Белоруссией, на море, в воздухе в киберпространстве. Тогда мы сможем более эффективно помогать Украине», — уточнил он.

Ранее Туск подтвердил остановку поставок военной помощи США на Украину. Он уточнил, что поставки больше не идут через польскую границу.

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