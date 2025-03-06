Проректор РАНХиГС получил условный срок за растрату средств на научные работы

Проректор РАНХиГС Синельников-Мурылев получил 4,5 года условно за растрату

Никулинский районный суд Москвы приговорил к 4,5 года лишения свободы условно проректора по науке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Сергея Синельникова-Мурылева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Еще двоих фигурантов дела — Ренату Факееву и Екатерину Кабанову — осудили на пять и четыре года условно соответственно. Проректор признан виновным по статье о растрате денежных средств, выделенных на научные работы сотрудников РАНХиГС по заказам органов власти.

В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы арестовал Синельникова-Мурылева. Он был помещен под домашний арест.

Синельников-Мурылев занял пост ректора Всероссийской академии внешней торговли в 2007 году. Проректором РАНХиГС он стал в 2002 году.