Проректора одного из российских вузов заподозрили в хищении бюджетных средств

В Липецкой области проректора одного из вузов заподозрили в хищении денег

В Липецкой области возбудили дело против проректора одного из вузов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, сотрудница университета похитила бюджетные деньги учебного заведения, забирая у работников выплаченные им премии. Отмечается, что эти премии были начислены ее коллегам повторно на основании изготовленной подозреваемой служебной записки.

Возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По месту работы проректора прошли обыски. Ей грозит до шести лет колонии.

Ранее в Нижнем Новгороде Московский районный суд арестовал экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета Жанну Никонову по делу о превышении должностных полномочий.