Путешествующая с трехлетней дочерью туристка назвала самые гостеприимные страны

Daily Mail: путешественница назвала Непал и Лаос самыми гостеприимными странами

Путешествующая вместе с трехлетней дочерью мать-одиночка назвала самые гостеприимные страны. Об этом она рассказала в беседе с Daily Mail.

По словам 27-летней туристки Сары Ноак, в наибольшей безопастности она чувствует себя в Юго-Восточной Азии. А самые дружелюбные местные жители, на ее взгляд, в Непале, Лаосе и на острове Бали.

Ранее опытная путешественница Саша Коновалова назвала соотечественникам пять альтернатив подорожавшей Турции. Россиянам, которые не хотят отказываться от формата «все включено», автор публикации посоветовала присмотреться к Египту.