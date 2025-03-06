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13:04, 6 марта 2025Россия

Путин приедет в филиал фонда «Защитники Отечества» в Москве

РИА Новости: Путин приедет в филиал фонда «Защитники Отечества» в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин приедет в один из филиалов фонда «Защитники Отечества» в Москве. Об этом сообщили в Кремле, передает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Как отмечают журналисты кремлевского пула РИА Новости, сопровождать Путина будут мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минэнерго Сергей Цивилев.

В рамках визита глава государства ознакомится с работой центра, а также пообщается с сотрудниками.

Помимо этого Путин перед 8 марта проведет отдельную встречу с женщинами, которые работают и являются подопечными фонда.

До этого стало известно, что Путин вручит звезду Героя вдове павшего в Курской области бойца.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о вдове командира батальона 9-го полка Сергея Чебнева Ольге.

ЖЗЛ
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