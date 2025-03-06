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15:04, 6 марта 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое сообщение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в четверг, 6 марта, передала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 13:29 по Московскому времени в эфире прозвучало слово «гайфогик». До этого станция оживала три дня назад, 3 марта. Тогда она передала в эфир два слова с разрывом в полтора часа: «йотоласт» и «рунический».

17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — объяснил он.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка».

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