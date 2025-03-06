Раскрыты красноречивые сигналы скорого краха отношений

Коуч по отношениям Джо Окосун перечислил тревожные звонки, красноречиво сигнализирующие о скором крахе отношений. На его видео в социальной сети TikTok обратило внимание издание HuffPost.

Окосун посоветовал насторожиться, если супруги, живя под одной крышей, чувствуют себя чужими людьми. По его словам, в любых отношениях бывают моменты, когда партнеры хотят остаться в одиночестве, но если это желание становится перманентным, то это явный признак проблем в отношениях.

Не менее тревожным сигналом коуч назвал и постоянное чувство раздражения рядом с супругом. «Если вы заметили, что само присутствие партнера рядом вас раздражает, то это повод для беспокойства», — заверил он.

Еще одним признаком скорого краха отношений Окосун считает полное отсутствие секса. Он подчеркнул, что у многих пар случаются периоды затишья в интимной жизни из-за напряженного графика, бытовых проблем и необходимости заботиться о семье, но, если супруги полностью перестают заниматься сексом, это рано или поздно приведет к разводу.

Окосун предложил партнерам откровенно обсудить проблемы и перспективы их брака, если они ссорятся так часто, что от них устали даже родственники и друзья, но при этом остаются вместе исключительно ради детей.

Ранее американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет мужчине, страдающему из-за длительного отсутствия секса с женой. Автор письма отметил, что в молодости был очень влюблен в супругу, поэтому был готов смириться с разницей их темпераментов, но сейчас их интимная жизнь совсем прекратилась.