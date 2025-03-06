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14:24, 6 марта 2025Экономика

Россиянам назвали одну из главных причин резкого роста зарплат к 2030 году

Экономист Балынин: Инфляция станет одной из причин роста зарплат в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Резкому росту средней зарплаты в России к 2030 году будет способствовать ряд факторов, включая высокую инфляцию и повышение ежемесячных окладов в бюджетной сфере. Об этом заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин, его слова приводит «Газета.Ru».

Высокие темпы роста потребительских цен в стране аналитик назвал одной из главных причин ожидаемого в стране резкого роста средней зарплаты. Отечественным работодателем придется учитывать этот фактор при индексации окладов сотрудников. Резкому увеличению показателя также поспособствует ускоренный рост минимального размера заработной платы до 35 тысяч рублей.

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В качестве других важных причин Балынин назвал нехватку высококвалифицированных кадров в различных отраслях промышленности. Нехватку ценных сотрудников, согласно его ожиданиям, также будут испытывать компании из IT-сектора. Все вышеперечисленные факторы в итоге будут двигать среднюю зарплату в России вверх.

Он напомнил, что в 2024 году средний размер ежемесячных окладов в стране составил 87,9 тысячи рублей. К 2030-му, согласно ожиданиям аналитика, показатель составит 151 тысячу. Таким образом, если прогноз эксперта сбудется, через пять лет средняя зарплата в РФ вырастет примерно в 1,7 раза. В 2025 году, добавил Балынин, в базовом сценарии ожидается рост показателя до 100–105 тысяч рублей. При оптимистичном же развитии событий средняя зарплата в России к концу декабря составит 110 тысяч.

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