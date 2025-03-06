Россиянин лишил сына жизни и объяснил произошедшее случайностью

В Липецке россиянин расправился с сыном и сказал, что тот подавился

В Липецкой области местный житель предстанет перед судом по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего сына. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, 17 июня 2024 года в комнате общежития мужчина уронил ребенка с высоты не менее метра. Ударившись головой, тот потерял сознание. Злившийся на него отец принялся трясти пострадавшего и причинил ему не совместимые с жизнью повреждения. Когда мать мальчика вернулась, мужчина пояснил, что произошла случайность — сын подавился и потерял сознание.

Судмедэксперты выяснили, что мальчик расстался с жизнью из-за падения с высоты и применения к нему силы. Вскоре подозреваемого вызвали на допрос, где ему предъявили веские доказательства. Мужчина признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 февраля обвиняемая в расправе над 9-летним сыном в Перми россиянка Ирина Шатова рассказала, что совершила это преступление из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей.