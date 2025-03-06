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11:25, 6 марта 2025Россия

Россиянин пошел в гараж «слушать Соловьева» и увидел прилет БПЛА по жилому дому

Житель Воронежской области пошел в гараж и увидел прилет БПЛА по жилому дому
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Житель Воронежской области пошел в гараж «слушать Соловьева» и увидел прилет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин пояснил, что дрон попал в дом в поселке Опыт в Подгоренском районе. Он отметил, что в этот момент в здании находились мужчина и женщина. По его данным, никто из них не пострадал.

Свидетель в разговоре с Baza указал, что ночью ему не спалось, и он решил спуститься в гараж, чтобы заняться конструированием. Когда мужчина включил одну из информационных передач, раздался взрыв.

Как утверждает Baza, беспилотник угодил в середину крыши, после удара пожара не возникло. Жильцов обещали пустить домой, как только взрывотехники завершат проверку.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь средства противовоздушной оборон (ПВО) сбили один украинский беспилотник над Воронежской областью.

ЖЗЛ
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