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20:02, 6 марта 2025Силовые структуры

Россиянин уговорил знакомого поджечь родственников экс-сожительницы и попал под стражу

В Чувашии жителя обвинили в подстрекательстве к тройному убийству
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя за подстрекательство к совершению тройной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в феврале мужчина задумал расправиться с родственниками бывшей сожительницы из мести к ней. Для этого он угрозами и уговорами заставил своего знакомого поджечь дом жертв в деревне, бросив на их территорию две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

В момент совершения поджога в доме были три человека — родители и брат женщины. Когда огонь охватил дом, они проснулись и смогли выбраться.

Возбуждены уголовные дела. Подстрекателя и поджигателя взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали мужчину, пытавшегося взорвать бывшую жену.

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