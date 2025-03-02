Россиянин из ревности попытался взорвать бывшую жену в подъезде дома

В Саратовской области задержали мужчину, пытавшегося взорвать бывшую жену

В Саратовской области задержали жителя, пытавшегося взорвать бывшую жену в подъезде дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 23 февраля мужчина решил из ревности расправиться с экс-супругой, а для этого

заложил у входной двери подъезда взрывное устройство и привел его в действие, когда женщина выходила. Потерпевшая получила множественные телесные повреждения, ее госпитализировали.

Сообщается, что мужчина уже закладывал взрывчатку — 20 февраля он оставил ее на лестничной площадке другого многоквартирного дома, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении общеопасным способом и приобретении взрывного устройства. Решается вопрос о мере пресечения.

О взрыве у жилого дома в городе Балаково стало известно 23 февраля. Уточнялось, что в момент взрыва вместе с женщиной выходили мужчина и ребенок, они остались целы.