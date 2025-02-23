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17:41, 23 февраля 2025Россия

У жилого дома в российском городе прогремел взрыв

Shot: У жилой многоэтажки в Балакове Саратовской области прогремел взрыв
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Взрыв прогремел у жилого дома в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, хлопок произошел возле многоэтажки на Набережной Леонова. Предварительно, у подъезда сдетонировало взрывное устройство.

Уточняется, что в тот момент из подъезда выходила семья: муж, жена и ребенок. Мужчина с сыном шли впереди и остались целы. Женщина следовала за ними и получила травмы ног и спины. Пострадавшую госпитализировали.

Сейчас территория вокруг дома оцеплена, однако эвакуация не проводилась. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, они обходят квартиры, опрашивают жильцов и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв прогремел на стройплощадке в Москве. В бытовке у рабочих взорвался газовый баллон.

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