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08:08, 6 марта 2025Из жизни

Россиянин увеличил пенис и попал в больницу с закупоркой сосудов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

56-летний россиянин увеличил пенис и столкнулся со смертельными осложнениями. Об этом пишет журнал «Судебно-медицинская экспертиза».

Согласно статье, в половой орган мужчины ввели неизвестный препарат на основе гиалуроновой кислоты, которая часто используется в пластической хирургии и косметологии. Пенис действительно стал больше, но в тот же день пациент стал жаловаться на плохое самочувствие, одышку, потливость, тошноту и тремор. В конце концов мужчина обратился за помощью в больницу.

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Утром следующего дня россиянина не стало. Врачи не смогли его спасти, но на вскрытии подтвердили, что в головку его пениса была сделана некая инъекция. Желеобразное вещество скопилось в основании полового органа. Медики объяснили, что тот, кто вводил филлер в пенис мужчины, задел иглой вену. Вещество начало распространяться по сосудам, попало в легочную артерию и закупорило ее.

Ранее врач-косметолог из США рассказал о популярности процедур по увеличению пениса среди состоятельных финансистов и агентов по продаже недвижимости. При этом, по его наблюдениям, влиятельные клиенты зачастую не имеют проблем с размером половых органов, они просто хотят быть «самым большим парнем в комнате».

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