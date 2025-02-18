Финансисты в США начали массово вводить филеры в пенисы

Врач-косметолог из США рассказал о популярности процедур по увеличению пениса среди состоятельных финансистов и агентов по продаже недвижимости. Об этом пишет Business Insider.

Владелец косметологической клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте признался, что в 2024 году 40 процентов его дохода ему принесли процедуры по увеличению длины и толщины пениса, а также по увеличению мошонки. По словам Бустаменте, за день он обслуживает не меньше трех клиентов с подобными запросами. Кроме того, к нему часто приходят мужчины, которым неудачно ввели филеры в других клиниках.

Бустаменте говорит, что среди его клиентов есть порноактеры и стриптизеры, а также мужчины креативных профессий, однако большинство — это состоятельные финансисты, бизнесмены и агенты по продаже недвижимости. При этом, по наблюдениям косметолога, влиятельные клиенты зачастую не имеют проблем с размером половых органов, они просто хотят быть «самым большим парнем в комнате».

Бустаменте также отметил, что чаще всего один пациент тратит около 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) на процедуры за срок от одного года до двух лет, добавляя дополнительные филеры каждые шесть месяцев.

Ранее обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, пожаловался на трудности с выбором одежды. Барр рассказал, что ему приходится одеваться определенным образом, чтобы скрыть пенис под одеждой.

