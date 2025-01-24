Обладатель самого большого пениса в мире пожаловался на сложности с выбором брюк и шортов

Обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, пожаловался на трудности с выбором одежды. Об этом он рассказал врачу Рене Малик в ее авторском подкасте.
Мэтт Барр известен тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Он утверждает, что эта особенность часто ему мешает. Так, например, размер его пениса провоцировал издевательства, когда он был моложе.
В интервью Малик Барр рассказал, что ему приходится одеваться определенным образом, чтобы скрыть пенис под одеждой. По его словам, он может носить почти все, однако некоторые виды ткани усложняют задачу. «Нужно одеваться соответственно, нельзя просто купить любую вещь и ожидать, что она подойдет. Нельзя покупать обтягивающие джинсы только потому, что они в моде, и думать, что все будет нормально», — сказал Барр.
Барр добавил, что обычно покупает брюки на размер больше. «Если вы носите короткие обтягивающие шорты для велоспорта или предпочитаете более мешковатую одежду, покупайте на размер больше. Покупайте длинные футболки, если вы тренируетесь, и несколько пар шорт. Одну пару надевайте под них, другую — поверх, чтобы как бы... прикрыть выпуклости», — посоветовал он людям с похожими проблемами.
Ранее Барр рассказал о необычных просьбах поклонниц. Так, например, он получал сообщения с просьбой убираться в доме обнаженным за деньги.