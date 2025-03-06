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20:26, 6 марта 2025Силовые структуры

Россиянина арестовали за насилие над школьницей на протяжении четырех лет

В Воронежской области суд арестовал мужчину за изнасилование школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Воронежской области суд арестовал 34-летнего жителя за изнасилования школьницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из местных Telegram-каналов появилась информация о том, что в поселке Латная Семилукского района мужчина четыре года насиловал подростка. В первый раз он надругался над школьницей в 2021 году, когда ей было 12 лет.

После этого следователи возбудили уголовное дело, мужчине предъявили обвинения в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске поймали таксиста, изнасиловавшего пассажирку у гаражей.

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