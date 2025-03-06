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12:46, 6 марта 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов к 8 Марта

Авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов к 8 Марта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов к 8 Марта. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

По случаю праздника путешественникам предоставляют скидку 30 процентов на все тарифы, кроме субсидированных и заказных рейсов.

Акция продлится с 6 по 7 марта, а улететь по выбранным направлениям можно с 7 марта по 25 мая 2025 года.

Например, билет из Москвы в Новосибирск на 8 марта с дисконтом стоит 3022 рубля, а долететь из столицы в Минводы 19 числа можно за 4468 рублей. Билеты из Якутска во Владивосток на 19 марта продают от 10 218 рублей, а из Москвы и Санкт-Петербурга в Якутск — по 14,5 тысячи.

Ранее россиянам раскрыли стоимость пляжных туров за границу в марте. Поездка в Египет на восемь ночей в среднем обойдется от 170,5 тысячи рублей с перелетом.

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