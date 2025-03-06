Российские войска нанесли удары авиабомбами по ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало кадры удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Омельнике и Егоровке

Российские войска с помощью фугасных авиабомб (ФАБ-500) нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на занятой Киевом части Запорожской области. Кадры атаки показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пунктам временной дислокации [ВСУ]», — говорится в публикации.

В Минобороны отметили, что под удар в населенных пунктах Омельник и Егоровка попали бойцы 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по ПВД ВСУ в селе Комар. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.