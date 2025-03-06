Российские войска ударили по украинским электроподстанциям

Армия Россия нанесла удар по объектам энергетики на Украине

Армия Россия нанесла удар по украинским электроподстанциям. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Помимо этого, целями ударов, нанесенных российским дальнобойным оружием, стала военная инфраструктура Украины. В частности, были поражены военные аэродромы, склады хранения беспилотников противника и арсеналы.

Всего за минувшие сутки российским дальнобойным оружием было поражено 154 цели. В частности, речь идет о местах скопления живой силы и украинской военной техники.

6 марта Минобороны подтвердило установление контроля над населенным пунктом Андреевка Донецкой народной республики. Незадолго до этого в сеть выложили видео с развевающимся над Андреевкой российским триколором.