Появились кадры установки российскими военными флага в Андреевке

Бойцы 114-й бригады ВС России взяли под контроль Андреевку в ДНР

Бойцы 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом подразделение сообщило в своем Telegram-канале.

Российские военные также установили флаг на территории населенного пункта. Как видно на опубликованных кадрах, знамя с символикой подразделения разместили на крыше одного из частных домов.

«Очередной населенный пункт Донбасса освобожден, и 114-я бригада продолжает наступление, не давая врагу ни шанса удержать рубежи», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои на курахово-великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив. По его словам, подразделения российской армии в дальнейшем направятся в сторону населенного пункта Богатырь.