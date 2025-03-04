Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 4 марта 2025Бывший СССР

Появились кадры установки российскими военными флага в Андреевке

Бойцы 114-й бригады ВС России взяли под контроль Андреевку в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль Андреевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом подразделение сообщило в своем Telegram-канале.

Российские военные также установили флаг на территории населенного пункта. Как видно на опубликованных кадрах, знамя с символикой подразделения разместили на крыше одного из частных домов.

«Очередной населенный пункт Донбасса освобожден, и 114-я бригада продолжает наступление, не давая врагу ни шанса удержать рубежи», — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои на курахово-великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив. По его словам, подразделения российской армии в дальнейшем направятся в сторону населенного пункта Богатырь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом анонсировал тему выступления Трампа в Конгрессе США

      WADA высказалось о последствиях для Валиевой в случае невозврата медалей

      Центробанк незначительно снизил официальный курс доллара

      Трамп решил отменить финансирование учебных заведений за незаконные протесты

      В Москве принятая за крысу птица провела несколько дней под потолком квартиры

      Появились кадры установки российскими военными флага в Андреевке

      Миллиардер Лебедев высказался о расставании с моделью Перминовой

      Найден способ усилить действие «Оземпика» и продлить похудение

      В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой и попал на видео

      США признали хуситов террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше