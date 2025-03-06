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16:22, 6 марта 2025Россия

Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

В Дагестане врачи достали из годовалого мальчика 390 магнитных шариков
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Дагестане врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) имени Кураева нашли в теле годовалого ребенка сотни посторонних предметов. Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как стало известно, мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в его организме 390 магнитных шариков, сцепленных в нить. Большая часть их них находилась в желудке, однако несколько звеньев спустились в кишечник пациента. Как пояснили врачи, это опасно тем, что из-за притягивания стенок разных частей желудочно-кишечного тракта может произойти повреждение стенок внутренних органов.

В результате врачам удалось извлечь все посторонние предметы. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о жителе Долгопрудного, который несколько месяцев прожил с зубом в носу. 22-летний мужчина попал к врачу с жалобой на насморк. Назначенная диагностика обнаружила в полости носа мужчины костное образование.

ЖЗЛ
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