Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

В Дагестане врачи достали из годовалого мальчика 390 магнитных шариков

В Дагестане врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) имени Кураева нашли в теле годовалого ребенка сотни посторонних предметов. Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как стало известно, мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в его организме 390 магнитных шариков, сцепленных в нить. Большая часть их них находилась в желудке, однако несколько звеньев спустились в кишечник пациента. Как пояснили врачи, это опасно тем, что из-за притягивания стенок разных частей желудочно-кишечного тракта может произойти повреждение стенок внутренних органов.

В результате врачам удалось извлечь все посторонние предметы. Жизни ребенка ничто не угрожает.

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