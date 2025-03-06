Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 6 марта 2025Россия

Российский депутат-миллионер устроился на автомойку и выступил с одним призывом

Депутат из Сургута Барсов устроился на мойку и призвал освобождаться от денег
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Депутат-миллионер из Сургута Евгений Барсов устроился на автомойку и выступил с одним призывом — он рекомендовал всем освобождаться от денег. Своими впечатлениями о первых рабочих днях российский парламентарий поделился на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике чиновник рассказывает о том, что ему дали большую губку, чтобы мыть машины. По мнению Барсова, такой инвентарь он получил из-за своего статуса. Кроме того, россиянин рассуждает о том, что все зло в мире происходит из-за денег.

Барсов на всех своих видео после трудоустройства на автомойку запечатлен в пиджаках и галстуках.

До этого депутат из Сургута на своем YouTube-канале предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке, назвав это хорошей возможностью заработать на еду. По его словам, он не видел на автомойках «ни одной бабки или дедки».

Россияне обратили внимание, что в его декларации о доходах за 2018 год указано 10 спортивных самолетов, 29 квартир, ряд земельных участков, а также заработок в размере 33,5 миллиона рублей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Экс-премьер рассказал о поисках США опоры на Украине

    Вдове бойца СВО отказали в выплатах за мужа из-за одного обстоятельства

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Лавров раскрыл отношение России к отправке европейских миротворцев на Украину

    Суд арестовал подозреваемого в призывах к террористической деятельности россиянина

    Россиянка станцевала в откровенном наряде на площади Победы, сняла видео и поплатилась

    Россия согласилась с США о необходимости остановить украинский конфликт

    Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области командира

    В Кремле высказались о контактах России и Франции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше