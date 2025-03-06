Российский депутат-миллионер устроился на автомойку и выступил с одним призывом

Депутат из Сургута Барсов устроился на мойку и призвал освобождаться от денег

Депутат-миллионер из Сургута Евгений Барсов устроился на автомойку и выступил с одним призывом — он рекомендовал всем освобождаться от денег. Своими впечатлениями о первых рабочих днях российский парламентарий поделился на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленном ролике чиновник рассказывает о том, что ему дали большую губку, чтобы мыть машины. По мнению Барсова, такой инвентарь он получил из-за своего статуса. Кроме того, россиянин рассуждает о том, что все зло в мире происходит из-за денег.

Барсов на всех своих видео после трудоустройства на автомойку запечатлен в пиджаках и галстуках.

До этого депутат из Сургута на своем YouTube-канале предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке, назвав это хорошей возможностью заработать на еду. По его словам, он не видел на автомойках «ни одной бабки или дедки».

Россияне обратили внимание, что в его декларации о доходах за 2018 год указано 10 спортивных самолетов, 29 квартир, ряд земельных участков, а также заработок в размере 33,5 миллиона рублей.