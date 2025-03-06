Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 6 марта 2025Россия

Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

В Махачкале студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Махачкале студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, учащимся колледжа дали задание распилить учебный снаряд. Молодые люди попросили инструмент у слесаря, который работал неподалеку.

Студенты повредили стартовый запал, и болгарка отлетела одному из парней в ногу. Юношу забрали в больницу, угрозы для жизни нет.

До этого стало известно, что в городе Большой Камень в Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и бросил его на пол. Лектор потребовал покинуть аудиторию. Молодой человек отказался, тогда преподаватель набросился на него с кулаками. О состоянии юноши после потасовки не сообщалось. Сотрудники полиции в Приморье заинтересовались произошедшим и организовали проверку.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    В России разработали ровер «Сверчок» для СВО

    Захарова высказалась о превращении Украины в шипованную свинью

    Названы самые популярные у россиян товары ушедших брендов

    В Кремле пообещали продолжить снабжать электроэнергией Абхазию

    «Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

    В российском регионе приговорили к шести годам колонии лидера экстремистской организации

    Европу призвали вступить в гонку вооружений с Россией

    Захарова заявила о желании Франции и Британии добиться передышки для Украины

    В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше