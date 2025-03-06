Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

В Махачкале студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

В Махачкале студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям российского издания, учащимся колледжа дали задание распилить учебный снаряд. Молодые люди попросили инструмент у слесаря, который работал неподалеку.

Студенты повредили стартовый запал, и болгарка отлетела одному из парней в ногу. Юношу забрали в больницу, угрозы для жизни нет.

До этого стало известно, что в городе Большой Камень в Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и бросил его на пол. Лектор потребовал покинуть аудиторию. Молодой человек отказался, тогда преподаватель набросился на него с кулаками. О состоянии юноши после потасовки не сообщалось. Сотрудники полиции в Приморье заинтересовались произошедшим и организовали проверку.