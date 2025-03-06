«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала на камеру откровенное декольте

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала на камеру откровенное декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя девушка поделилась серией снимков, на которых предстала в шелковом мини-платье зеленого цвета, оформленном V-образным вырезом на груди. При этом на размещенных кадрах видно, что спортсменка не стала надевать под изделие бюстгальтер. Кроме того, она попозировала перед фотографом с распущенными волосами и макияжем, выполненном в нюдовых тонах.

«Помогаю поверить в любовь с первого взгляда», — подписала знаменитость пост.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала грудь в обтягивающем кроп-топе.