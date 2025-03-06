Школьница из Луганска обратилась к властям США и дала им совет

Школьница Савенкова посоветовала вице-президенту США Вэнсу закрыть «Миротворец»

Американским властям, которые объявили о планах защищать свободу слова в мире, следовало бы начать с двух вещей — освобождения политических заключенных и закрытия украинского сайта «Миротворец». С таким советом к властям США обратилась школьница из Луганска Фаина Савенкова, ее слова приводит РИА Новости.

Савенкова посоветовала вице-президенту США Джею Ди Вэнсу обратить внимание на тот факт, что в базе данных сайта «Миротворец», где украинские активисты публикуют личные данные тех, кого считают врагами государственности, есть и данные главы нацразведки США Тулси Габбард.

«[Президент США Дональд] Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с (...) закрытия сайта "Миротворец"», — обратилась к политику Савенкова.

Ранее сообщалось, что служащий в Вооруженных силах России двойник американского актера Леонардо Ди Каприо попал в базу «Миротворец».