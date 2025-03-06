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22:53, 6 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа оценил извинения Зеленского

AFP: Уиткофф доволен извинениями Зеленского за скандал в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф остался доволен извинениями украинского лидера Владимира Зеленского за скандал в Белом доме. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) в соцсети X.

Ранее Уиткофф заявил, что Зеленский принес извинения за инцидент в Овальном кабинете. После этого Трамп дал понять украинскому коллеге, что имеется возможность возобновления переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Зеленским. При этом он отмечал, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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