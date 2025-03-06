Госдеп США: Зеленский должен доказать серьезность своих намерений

Президент Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию, чтобы двигаться вперед. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, прогресс произойдет тогда, когда президент США Дональд Трамп и госсекретарь страны Марко Рубио сочтут, что украинский лидер настроен серьезно. «Ждем с нетерпением этого», — добавила Брюс.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф остался доволен извинениями украинского лидера Владимира Зеленского за скандал в Белом доме.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.