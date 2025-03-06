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22:18, 6 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

«Рыбарь»: ВСУ почувствовали «безнаказанность и вседозволенность» в Дзержинске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) почувствовали «безнаказанность и вседозволенность» в Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь», основанном российским военным блогером Михаилом Звинчуком.

Отмечается, что это произошло на фоне успеха украинских спецназовцев, которые периодически «заскакивают в город». «Преисполнившись уверенности в собственных силах, ВСУ продолжили наращивать контингент как в самом городе, так и в его окрестностях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внушительная часть городской застройки остается в серой зоне, которая стала полем боя для малых групп пехоты с обеих сторон.

7 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что имеющий стратегическое значение город Дзержинск в ДНР перешел под контроль России.

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