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11:57, 6 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о контактах Залужного и Кличко с командой Трампа для давления на Зеленского

Страна.ua: Команда Трампа ведет переговоры с Залужным, Будановым и Кличко
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа ведет переговоры с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным, главой главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и мэром Киева Виталием Кличко. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинских политических кругах и в Верховной Раде.

Кроме того, непубличные переговоры ведутся с главой правящей фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. По словам источников в политических кругах Украины, они удивлены, что в публикации в американских СМИ выделили лишь Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и Юлию Тимошенко.

«Вообще-то американцы сейчас общаются со всеми. Причем главный упор они делают не на работу с Порошенко и Тимошенко», — сообщают украинские источники. По их информации, главный фокус Вашингтона в переговорах сосредоточен на Залужном, Буданове, Кличко и Арахамии.

«Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласится на прекращение огня», — заявляют приближенные к украинской власти источники.

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