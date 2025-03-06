Суд арестовал подозреваемого в призывах к террористической деятельности россиянина

В Татарстане арестовали мужчину за призывы к террористической деятельности

В Татарстане арестовали подозреваемого в призывах к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, в 2023 году 47-летний мужчина разместил в одном их мессенджеров сообщение и фотографии с призывами к финансовой поддержке раненым членам террористической организации.

Его противоправные действия выявили сотрудники Следственного комитета. При обыске, проведенном дома, у подозреваемого изъята террористическая атрибутика и средства связи.

Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в России осудили гражданку Украины за финансирование террористических организаций.