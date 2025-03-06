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15:40, 6 марта 2025Силовые структуры

Суд ужесточил меру пресечения жене бывшего мэра Сочи из-за давления на свидетеля

Суд отправил жену экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО за давление на свидетеля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве Мещанский суд ужесточил меру пресечения жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской, обвиняемой в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд отправил фигурантку в СИЗО из-за давления на свидетеля. Она взята под стражу в зале суда. Отмечается, что по просьбе прокурора заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что адвокат Копайгородской заявила, что следствие ходатайствует об ужесточении меры пресечения ее подзащитной «якобы из-за того, что она пыталась оказать давление на какого-то свидетеля».

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