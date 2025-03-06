Сын Трампа назвал Зеленского психопатом и сразу удалил пост

Трамп-младший назвал Зеленского психопатом, а потом сразу удалил пост

Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший назвал украинского лидера Владимира Зеленского «психопатом», а потом сразу удалил пост в своем аккаунте социальной сети X. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот тип — полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире», — написал сын главы государства. Таким образом он прокомментировал пост о нежелании Зеленского участвовать в мирных переговорах.

При этом практически сразу после публикации Трамп-младший удалил свой пост. Причины подобного решения не были приведены.

Ранее Трамп-младший высмеял Зеленского после перепалки в Белом доме. На фото с переговоров, где изображены украинский лидер, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, возле главы Украины добавлена фраза «Где мои деньги?». Трамп отвечает ему фразой «Слушай сюда, маленький говнюк...». Вэнс, в свою очередь, добавляет: «Этот карлик со своими требованиями...».