Сын Трампа высмеял Зеленского

Сын Трампа пошутил над Зеленским после его перепалки с президентом США

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, высмеял украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки в Белом доме. Он опубликовал мем на своей странице в социальной сети Х.

На фото с переговоров, где изображены Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, возле главы Украины добавлена фраза «Где мои деньги?». Трамп отвечает ему фразой «Слушай сюда, маленький говнюк...». Вэнс, в свою очередь, добавляет: «Этот карлик со своими требованиями...».

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности того прямо ему в лицо.

Позже Трамп пригрозил Украине в случае отказа от переговоров с Россией. Он отметил, что Киеву либо предстоит закончить конфликт, либо «увидеть, что произойдет».