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04:00, 7 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы уберечь бытовую технику от жесткой воды

Эксперт Росводоканала Чучалин: Кипячение поможет уберечь бытовую технику
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В жесткой воде в избытке содержатся соли кальция и магния, сообщил начальник управления технической политики ГК «Росводоканал» Илья Чучалин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, как определить качество жидкости в кране, а также назвал способы уберечь бытовую технику.

Изучить этот вопрос, по словам эксперта, проще всего в городском водоканале. Он уточнил, что многие предприятия, которые оказывают услуги централизованного водоснабжения, публикуют данные о качестве воды, в том числе о ее жесткости. Эта информация получена при производственном контроле в специальных аккредитованных лабораториях. Согласно санитарным нормам, жесткость не должна превышать 7 миллиграмм-эквивалентов на один литр, добавил Чучалин.

Если возможность воспользоваться услугами лаборатории отсутствует, то для общего представления вполне подойдет домашняя проверка, отметил эксперт. Наличие жесткости воды можно определить по косвенным признакам — если в чайнике и другой бытовой технике остается накипь, на мойке и сантехнике появляются белые разводы и известковый налет. Еще один способ — приобрести на маркетплейсах специальные индикаторные тест-полоски.

«Существуют и иные домашние способы. Например, взять качественное мыло и посмотреть, как оно пенится в воде. Можно повторить эксперимент с использованием дистиллированной воды и сравнить результаты. Считается, что мыло в жесткой воде плохо мылится и пенится», — поделился Чучалин.

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Чтобы от жесткой воды не пострадала бытовая техника, эксперт рекомендовал выбирать моющие и стиральные средства со смягчающими компонентами, а также регулярно пользоваться специальной солью и растворами для очистки от накипи. Можно использовать и кипячение, поскольку при нагревании воды соли осядут на дно.

Ранее россиянам назвали быстрый способ очистить микроволновку. Поможет избавить устройство от жира разогретый лимон. За счет своей кислотности этот фрукт размягчает загрязнения и нейтрализует неприятные запахи, поэтому может составить конкуренцию бытовой химии.

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