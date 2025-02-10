Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 10 февраля 2025Экономика

Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

Разогретый в микроволновке лимон поможет быстро избавить ее от жира и запаха
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: HenadziPechan / Shutterstock / Fotodom

Разогретый в микроволновке лимон поможет быстро избавить устройство от жира и запаха. Неожиданный способ очистить бытовую технику назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

За счет своей кислотности этот фрукт размягчает загрязнения и нейтрализует неприятные запахи, поэтому может составить конкуренцию бытовой химии. «Чтобы очистить микроволновку с помощью лимона, нужно порезать его на несколько частей и положить в миску, наполненную 0,5 литра воды», — рассказали специалисты.

Затем следует отправить тарелку с лимоном в микроволновку и включить ее на полной мощности на три минуты. По истечении этого времени нужно открыть дверцу и подождать, когда выйдет пар. Далее стоит протереть загрязненные поверхности губкой и при необходимости — повторить процедуру.

Ранее лимон посоветовали использовать для борьбы с тараканами. По словам экспертов, насекомые не переносят запах цитрусовых и не придут в место, где чувствуют такой аромат. Специалисты также указали на экологичность метода, в отличие от использования дихлофоса и других подобных химикатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      В ЕС разрешили использовать порошок из мучного жука в продуктах

      Зеленского предупредили о риске оказаться за решеткой

      Лавров высказался о готовности России к переговорам по Украине

      В Европе остались недовольны требованием Трампа к Украине

      Пропавшая 13-летняя девочка внезапно нашлась спустя 20 лет. Почему ей не поверили, а родные сестры отказались ее признавать?

      Назван неожиданный способ укрепить здоровье сердца

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше