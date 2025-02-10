Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

Разогретый в микроволновке лимон поможет быстро избавить ее от жира и запаха

Разогретый в микроволновке лимон поможет быстро избавить устройство от жира и запаха. Неожиданный способ очистить бытовую технику назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

За счет своей кислотности этот фрукт размягчает загрязнения и нейтрализует неприятные запахи, поэтому может составить конкуренцию бытовой химии. «Чтобы очистить микроволновку с помощью лимона, нужно порезать его на несколько частей и положить в миску, наполненную 0,5 литра воды», — рассказали специалисты.

Затем следует отправить тарелку с лимоном в микроволновку и включить ее на полной мощности на три минуты. По истечении этого времени нужно открыть дверцу и подождать, когда выйдет пар. Далее стоит протереть загрязненные поверхности губкой и при необходимости — повторить процедуру.

Ранее лимон посоветовали использовать для борьбы с тараканами. По словам экспертов, насекомые не переносят запах цитрусовых и не придут в место, где чувствуют такой аромат. Специалисты также указали на экологичность метода, в отличие от использования дихлофоса и других подобных химикатов.