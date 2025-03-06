Терапевт развеяла миф о необходимости переклеивать обои раз в два года

Терапевт Иванец: Для чистоты воздуха нужно проветривать квартиру три раза в день

Чтобы воздух в помещении был чистым, нет необходимости переклеивать обои раз в два года, рассказала терапевт Виктория Иванец. Миф об опасных для здоровья обоях она развеяла в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Иванец, нет никаких научных данных, подтверждающих необходимость замены обоев каждые два года из-за вирусов, бактерий и пыли. «Основные источники загрязнений — мебель, полы и текстиль, а обои при нормальной влажности не накапливают опасное количество микроорганизмов», — уточнила она.

Терапевт добавила, что важнее здоровья соблюдать следующие правила быта: поддерживать влажность в квартире на уровне 45-60 процентов, чтобы снизить риск появления плесени; проветривать три раза в день по 30-60 минут для улучшения качества воздуха; проводить регулярную уборку (влажную и сухую) для удаления пыли и аллергенов.

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