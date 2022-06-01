Психолог назвала лучший цвет обоев для детской

Психолог Наталья Наумова рассказала, что желтый цвет обоев в детской вселяет радость

Детский психолог Наталья Наумова рассказала изданию News.ru, какой цвет обоев станет лучшим для детской комнаты.

Эксперт посоветовала родителям во время ремонта в комнате ребенка выбирать обои светлых и спокойных тонов. Психолог назвала желтый цвет вселяющим радость, голубой — надежду, а оттенки зеленого — успокаивающими.

«Ни в коем случае не надо использовать красный и оранжевый цвета, потому что они дают перенапряжение ребенку. Черные и коричневые цвета дают ощущения безысходности и депрессивности, поэтому тоже могут оказывать подавляющее воздействие на ребенка», — отметила Наумова.

Детский психолог уточнила, что в детской комнате обязательно должен быть стол для занятий и ковер для игр на полу. «Также важно расставить полки так, чтобы ребенок смог самостоятельно и безопасно убирать игрушки», — посоветовала специалист.

Ранее СМИ обратили внимание на историю многодетной матери, которую раскритиковали за детскую комнату почти без игрушек. Женщина ответила, что любит минимализм и чистоту, но это не значит, что ее детям не с чем играть.