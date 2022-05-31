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Многодетную блогершу раскритиковали за детскую почти без игрушек

The Sun: многодетную мать раскритиковали за детскую, в которой почти нет игрушек

Многодетная блогерша Коллин Мейсон показала в социальных сетях детскую комнату, в которой почти нет игрушек. На видеоролик матери, воспитывающей семерых детей, обратило внимание издание The Sun.

Коллин призналась, что любит минимализм, и показала комнату, в которой на небольшой этажерке стоит несколько игрушек, а на полу установлен маленький батут. «Минимализм — это не правило, это не значит, что игрушек у нас нет. Мы оставляем только те, которые нужны, используются и любимы. Это сохраняет концентрацию и исключает тревогу, связанную с выбором», — объяснила она, предложив своим подписчикам понаблюдать за детьми и узнать, с какими игрушками они играют.

В комментариях женщину раскритиковали, указав на то, что комната не похожа на игровую и выглядит депрессивно и неотремонтированно. «Такие предпочтения. Я не умею украшать дом. Правил нет, минимализм означает лишь то, что ты можешь справиться с собственным домом», — говорит она.

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Нашлись и те, кто поддержал блогершу. Так, некоторые комментаторы порекомендовали современным детям больше играть вне дома и похвалили порядок, царящий у Коллин.

Ранее детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила необходимость своей комнаты для каждого из детей в семье. По ее словам, несмотря на выставляемые родителями границы дозволенного отдельная комната нужна каждому ребенку для установки собственных правил.

Александра Лисица
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