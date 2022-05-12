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Психолог объяснила необходимость отдельной комнаты для каждого ребенка в семье

Психотерапевт Наумова: отдельная комната нужна ребенку для установки своих правил

Фото: Unsplash

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила необходимость своей комнаты для каждого из детей в семье. Ее рекомендации приводит News.ru.

По ее словам, несмотря на выставляемые родителями границы дозволенного отдельная комната нужна каждому ребенку для установки собственных правил. «Ребенок хочет навести красоту в своей комнате, украсить стены, повесить плакаты. В своей комнате он может это сделать, а в общей — нет. Нужно договариваться. Родители все равно ставят ограничения, но чем старше ребенок, тем меньше их становится», — объяснила Наумова.

Личное пространство, добавила психолог, необходимо, чтобы понимать, что «есть твое, а есть общее».

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Такие четкие границы, уверена Наумова, научат детей умению отстаивать свои позиции и решения, однако при этом уважать и ценить других людей.

Ранее остеопат-невролог Александр Евдокимов назвал возраст, когда в теле ребенка происходит активное развитие сколиоза. По словам Евдокимова, сколиоз у ребенка может развиваться в два этапа: с семи до девяти и с 10 до 14 лет.

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Александра Лисица
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