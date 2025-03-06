Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:20, 6 марта 2025Силовые структуры

Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

В Краснодаре суд вынес приговор женщине, ударившей вилкой полицейского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд назначил местной жительнице Екатерине Матвейкиной год исправительных работ за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 116 («Побои») УК РФ. Установлено, что около четырех утра 26 июля 2024 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, громко слушала музыку в своей квартире, из-за чего сосед сверху пришел к ней с просьбой убавить громкость. В ответ на замечание Матвейкина нанесла мужчине, который оказался сотрудником полиции, 11 ударов вилкой.

В суде женщина раскаялась и принесла извинения потерпевшему, однако тот их не принял. В пользу потерпевшего было взыскано 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мужчина напал на полицейского, пытаясь защитить нарушителя.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Стало известно о подготовке заявления в отношении Оксимирона в Великобританию

    Маск предрек Зеленскому поражение на выборах

    В Раде призвали провести на Украине Нюрнбергский трибунал и «демайданизацию»

    Россиянам дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников

    «Криптоцарь» Белого дома рассказал об утраченных США миллиардах долларов

    Выявлено влияние алкоголя на поведение

    Президент Польши призвал Зеленского к спокойным переговорам с США

    Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

    В российском регионе рыбаки выловили в реке газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше