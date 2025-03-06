Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

В Краснодаре суд вынес приговор женщине, ударившей вилкой полицейского

В Краснодаре суд назначил местной жительнице Екатерине Матвейкиной год исправительных работ за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной в преступлении по статье 116 («Побои») УК РФ. Установлено, что около четырех утра 26 июля 2024 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, громко слушала музыку в своей квартире, из-за чего сосед сверху пришел к ней с просьбой убавить громкость. В ответ на замечание Матвейкина нанесла мужчине, который оказался сотрудником полиции, 11 ударов вилкой.

В суде женщина раскаялась и принесла извинения потерпевшему, однако тот их не принял. В пользу потерпевшего было взыскано 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мужчина напал на полицейского, пытаясь защитить нарушителя.