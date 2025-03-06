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08:27, 6 марта 2025Россия

Удары полуторатонными бомбами по ВСУ в Курской области при наступлении попали на видео

Опубликованы кадры удара бомбами ФАБ-1500 по позициям ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры ударов полуторатонными авиабомбами ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадры поддержки наступления в российском приграничье опубликовал Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

«Отряд Смуглянки выявил опорные пункты и позиции с пехотой ВСУ в лесах, после чего навел авиацию на скопление сил врага в Курском приграничье», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что авиация также наносила удар с помощью ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Ранее в сети появились кадры сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на бойцов ВСУ в Курской области. Удар авиабомбы, как уточняется, наносился в районе Куриловки в Курской области, где военнослужащие выявили опорные пункты ВСУ. В сторону объекта, где зафиксировали скопление сил врага, направили авиацию.

ЖЗЛ
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