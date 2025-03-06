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05:53, 6 марта 2025Бывший СССР

Украине предсказали проблемы в получении новых систем вооружений

РИА Новости: Киев может столкнуться с проблемами в получении NASAMS и радаров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yauhen Yerchak / Global Look Press

Киев после прекращения поставок американских вооружений может столкнуться с проблемами в получении современных систем вооружения. Об этом говорится в отчете РИА Новости.

Согласно данным контрактов на сайте правительства США USAspending.gov, отслеживающем федеральные расходы, производство обещанных Украине NASAMS, радаров и беспилотников до сих пор продолжается, однако могут произойти значительные задержки в их доставке и передаче Киеву.

Кроме того, первоначальный контракт на закупку двух систем NASAMS вступил в силу 26 августа 2022 года с предполагаемой датой завершения 30 декабря 2026 года. При этом срок исполнения контракта по производству шести систем NASAMS стоимостью 1,3 миллиарда долларов для Украины истекает 30 июня 2027 года. Однако сделку на производство оставшихся четырех систем еще даже не заключили.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Источник в Пентагоне добавил, что решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось в пути на Украину.

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