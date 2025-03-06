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12:28, 6 марта 2025Россия

Украинские беспилотники уничтожили над Крымом и Черным морем

Минобороны: Два украинских беспилотника уничтожили над Крымом и Черным морем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Два украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что дроны были сбиты с 11:30 до 11:40 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Один беспилотник ликвидировали над акваторией Черного моря, другой был сбит над Крымом, уточнили в Минобороны. Иных подробностей о произошедшем в ведомстве не раскрыли.

До этого стало известно, что силы ПВО сбили восемь беспилотников над четырьмя регионами России.

Тогда больше всего украинских беспилотников — по три летательных аппарата — перехватили над Белгородской областью и над Крымом.

Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Брянской областями. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле в российских регионах не поступало.

ЖЗЛ

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