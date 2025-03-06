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12:03, 6 марта 2025Бывший СССР

Условие превращения Украины в колонию США назвали

Азаров: Украина превратится в колонию США в случае подписания ресурсной сделки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Украина превратится в колонию в случае подписания ресурсной сделки с США. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

«Договор, (...) не просто (...) кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») превращает Украину в колонию», — сказал бывший премьер.

Экс-глава правительства Украины также подчеркнул, что подписание договора о добыче редкоземельных ресурсов на Украине Вашингтоном не будет легитимным, так как срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек. По его словам, когда в Киеве власть перейдет к законно избранным лицам, они в любой момент разорвут этот договор.

Ранее украинский лидер заявил, что готов подписать соглашение по редкоземельным металлам в любое удобное для Соединенных Штатов время. Он также отметил, что Киев готов работать под лидерством президента США Дональда Трампа

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