В ДНР заявили о крахе обороны ВСУ на южнодонецком направлении

Советник главы ДНР Кимаковский: Оборона ВСУ на юге ДНР терпит крах

На фоне интенсивного наступления российских войск на южнодонецком направлении оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит крах. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Оборона противника на южнодонецком участке фронта терпит крах. (...) Это направление для противника обречено», — заявил Кимаковский.

Он добавил, что, несмотря на переброску украинскими войсками личного состава из Курской области, динамика российского продвижения не изменилась, и Вооруженные силы России продолжают активно наступать.

Ранее в ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.